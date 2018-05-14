Bakanlar Kurulu'ndan önemli kararlar

Bakanlar Kurulu, İTÜ’ye kiralanan Yenirenköy’deki arazi ile ilgili yükümlülükler yerine getirilmediği için İPTAL işlemleri başlatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu sözcüsü Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu: “Daha önce devlet arazilerinin geçmişte farklı maksatlarla kiralandığını ancak taahhütlerin yerine getirilmediğini söylemiştik.

İTÜ’nün de Yenirenköy’deki arazi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği için İPTAL işlemleri başlatma kararı aldık.

Bu karar Mağusa’daki kampus için geçerli değil.

DOKUNULMAZLIKLAR DA GÜNDEMDE

Dokunulmazlıklar konusu da ele alındı. Meclise Başsavcılık tarafından gönderilen dokunulmazlığın kaldırılması talebi ve gönderilmesi muhtemel taleplere ilişkin kararlılığımızı teyit ettik. Talep gelmesi durumunda Hükümetin bu yöndeki iradesi devam etmektedir. Meclis’e bu yönde yazılar gitmeye de başladı.

Bir sonraki Bakanlar Kurulu’na ‘Nereden Buldun Yasa Tasarısı’ ve Kamu Reformu Yasa Tasarısı gelecek. Yasa Tasarıları üzerinde hemfikir olursak Cumhuriyet Meclisi’ne göndereceğiz”