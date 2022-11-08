Bakanlar Kurulu'ndan sesiz toplantı

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 1,5 saat sürdü ve 18.00 sıralarında sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapılmadı.
Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 1,5 saat sürdü ve 18.00 sıralarında sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapılmadı.
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