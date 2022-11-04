Bakanlar Kurulu'ndan TPIC kararı

Bakanlar Kurulu, TPIC ile Kıb-Tek arasında sözleşme imzalanması hakkında Kıb-Tek Genel Müdür Vekili’ni yetkilendirdi.
Bakanlar Kurulu, TPIC ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) arasında hazırlanan sözleşme taslağının imzalanması ve gerekli tüm işlemleri yürütmesi amacıyla Kıb-Tek Genel Müdür Vekili’nin yetkili kılınmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı şöyle:
“Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek’in mevcut yakıt stoğu dikkate alındığında, Teknecik Elektrik Santrali’nin yakıtsız kalmaması, ülkede bu nedenle elektrik kesintisi yaşanmaması ve/veya kesintilerin çoğalmaması ve/veya artan akaryakıt ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşan ivedi ihtiyacın karşılanması için yıllık 220.000 ±%20 mton miktarında, 1 +1 yıl süresince ve Max %1 Kükürtlü Fuel Oil Fiyatı = PLATTS (Fuel-Oil 1.0 PCT High FOB Med (ltaly) Flat Fiyat (navlun ücreti ödenmeyecektir) olacak şekilde Teknecik Elektrik Santrali’ne akaryakıt temin ve taşıma hizmeti alınabilmesi amacı ile TPIC ile KIB-TEK arasında hazırlanan sözleşme taslağının imzalanması ve gerekli tüm işlemleri yürütmesi amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdür Vekili'nin yetkili kılınmasına karar verdi.”
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