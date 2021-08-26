Bakanlar Kurulu’nun Karantina İle PCR/Antijen Test Uygulamalarının Ücretli Olması Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bakanlar Kurulu, kamu maliyesi açısından sürdürülebilirliği bulunmadığı gerekçesiyle, 1 Eylül tarihinden itibaren tüm kişilerin, karantina giderleri ile “günlük ihtiyaç dışı” PCR/Antijen testi ücretlerini kendilerinin ödemesine karar verdi.

Karara göre, test ücretlerinde azami fiyat, PCR için 100 TL ve Antijen için 40 TL olarak belirlendi; bu rakamların altında da test yapılabileceği belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın kimleri kapsadığı ve nasıl uygulanacağı, hükümet yetkililerinin yapacağı açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu’nda alınan ve Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre tüm kişiler olası PCR/Antijen/Karantina giderlerini kendileri karşılayacak. Karara göre, PCR/Antijen testi yapacak kişilerin, testini Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda yapması halinde, test ücretini test sırasında ilgili laboratuvara, Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane veya sağlık merkezinde yapması halinde ise kayıt sayfasından kredi veya banka kartı kullanılarak ödemesi gerekiyor.

SOSYAL YARDIM ALANLAR MUAF

Kararda, sosyal yardım alanların yapacakları PCR/Antijen testini Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane veya sağlık merkezinde yapmaları halinde ücretten muaf tutulacakları da belirtildi.

KARARIN TAM METNİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararı tam metni şöyle:

“Bakanlar Kurulu, ülkemizde yaşanmakta olan Covid-19 pandemi sürecinde hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde uygulanmakta olan karantina ve PCR/Antijen test uygulamaları ile günlük ihtiyaç dışı yapılan PCR/Antijen testlerinin mükellefiyetlerinin kamu maliyesi açısından sürdürülebilirliği bulunmadığından, belirli kurallara tabi olarak oluşacak karantina ve PCR/Antijen mükellefiyetlerinin kişilerin kendileri tarafından karşılanması amacıyla, PCR/Antijen test ve karantina ücretlendirilmesine ilişkin aşağıdaki kararı aldı:

1- Tüm kişilerin olası PCR/Antijen/Karantina giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

2- Bu süreçte tüm işyerlerinin çalıştırdıkları personele Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden kayıt yaptırarak, yaptıracakları PCR/Antijen giderleri, iş yerleri veya çalışanları tarafından karşılanacaktır.

3- Temas veya pozitif durumlarında ilgili kişinin uygun kalacak yeri olmadığı gerekçesi ile karantina otelinde kalmak istemesi halinde aşı süreçlerini tamamlamayan kişilerin otel giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

4- Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması giderleri devlet tarafından karşılanacaktır. Hangi vaka veya vakalarla ilgili olarak kimlere tarama yapıldığını gösteren genel sağlık taraması kayıtları günlük olarak tutulup 1 aylık süreçlerle Başbakanlık bilgisine getirilecektir.

5- Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına bağlı olarak yurt dışına çıkışta veya yurda girişte istenebilecek PCR/Antijen testleri ibraz edilmeli ve/veya ilgili hava/deniz/kara kapılarından geçilmeden önce ödemenin belgelendirilmesi gerekmektedir.

6- PCR/Antijen testleri sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda yapılabilecektir.

7- Yetkilendirilen laboratuvarlar test sonuçlarını, Sağlık Bakanlığı sistemine girmek zorundadır. Aksi taktirde sonuçlar geçerli sayılmayacağı gibi ilgili laboratuvarların izinleri iptal edilecektir.

8- PCR/Antijen testi yapacak kişilerin, öncelikle Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinde kayıt yaptırarak test yapacağı laboratuvarı seçmesi ve test ücretini test sırasında ilgili laboratuvara yapması gerekmektedir.

9- Sosyal yardım alanlar, yapacakları PCR/Antijen testin Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane veya sağlık merkezinde yapmaları halinde ücretten muaf tutulacaklardır.

10- PCR/Antijen testinin Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane veya sağlık merkezinde yapılmak istenmesi halinde kayıt sayfasında kredi veya banka kartı kullanılarak ödemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

11- Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması pozitif ve temaslı kişilerle bağlantılı olarak hastalığın tespiti, yayılmasının önlenmesi amaçlı kontrol için olacağından getirilen kural ve ücretlendirmeden kamu çalışanları dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişiye muafiyet ve istisna tanınmayacaktır.

12- Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması sadece kamu çalışanları tarafından yapılacak olup bu hususta hiçbir özel sağlık kuruluşundan hizmet alınmayacaktır.

13- Pozitif ve temaslı olanlara bileklik takılması halinde bileklik giderleri devlet tarafından karşılanacak olup, ilgili kişinin bileklik yerine otel karantinasında bulunması halinde tüm masraflar (karantina giderleri) kişi tarafından karşılanacaktır.

14- Test ücretlerinde azami fiyat, PCR için 100 TL ve Antijen için 40 TL olarak belirlenmiş olup bu rakamların altında da test yapılabilecektir.

15- İşbu kararda yer alan kurallar 01.09.2021 tarihinden başlayarak yürürlüğe girecektir.”