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Bakanlar Kururu Geçen Ay Alınan Kararların Uygulanmasına Karar Verdi

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Bakanlar Kururu Geçen Ay Alınan Kararların Uygulanmasına Karar Verdi
Bakanlar Kururu Geçen Ay Alınan Kararların Uygulanmasına Karar Verdi

Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan ve yaklaşık iki saat süren ilk toplantında, önceki hükümet döneminde açıklanan ancak uygulanamayan mart ayı için elektrik tarifelerinde ve alkollü içecek fonlarında indirim yapılmasının uygulanmasına karar verildi.

Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Kararları Sözcü Nazım Çavuşoğlu açıkladı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni hükümetin güven oyu prosedürünün devam ettiğini hatırlatarak, ilk toplantıda önceki hükümet tarafından karara bağlanarak Başbakan tarafından kamuoyu ile de paylaşılan elektrik ve alkollü içecek indirimleri, küçükbaş hayvancılara kredili arpa satışı kararı ve Para ve Kambiyo Yasası’nı gündeme aldıklarını aktardı.

“YAPILAN TARİFE AYARLAMASI KEYFİLİKTEN DEĞİL”

Elektrik ücretleriyle ilgili geçen hükümet döneminde alınan indirim kararının sadece mart ayı için geçerli olmasının oy birliği ile karara bağlandığını belirten Çavuşoğlu, üç yıldır güncel maliyetlerin tarifelere yansıtılmadığını kaydederek, şu anda yapılan tarife ayarlamasının keyfilikten yapılmadığını vurguladı.

Başbakan’ın topluma mart ayını kapsayan bir söz verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda mart ayı için uygulanacak tarife ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, konut tarifelerinde sadece mart ayında 0,98 TL olan 0-250 KWS 0,98 TL; 2,70 olan 250- 550 KWS  1,70 TL; 2,95 olan 501 – 750 KWS 2 TL; 3,25 olan 750 – 1000 KWS 2,25 TL ve 4 TL olan 1000 KWS ve üzeri 3,30 TL olarak uygulanacak.

Turizm tarifelerinde de yine mart ayı için, sadece otel olarak kullanılan yatırımlarda 2,70 TL olan tarife 1,70 TL ve gazinolu otellerde ise 2,70 TL olan tarife 2 TL olarak uygulanacak.

“ÇOKLU TARİFEYE GEÇEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI”

Nazım Çavuşoğlu, Mayıs ayında çoklu tarifeye geçebilmesi için Başbakan’ın Maliye Bakanı’na talimatını verdiğini kaydederek, “Çoklu tarife sistemine geçilmesi için çalışmalar hızlandırıldı ve gereği yapılacaktır” dedi.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE FON FİYATLARI İNDİRİLDİ

Alkollü içeceklerdeki fon fiyatlarında indirim yapılmasının da önceki hükümette sözünün verildiğini ancak hayata geçemediğini anımsatan Çavuşoğlu, bu sözün de tutulması için gerekli kararın üretildiğini aktardı ve uygulanacak yeni fon fiyatlarını paylaştı.

Buna göre, birada 3 TL olan ve yapılan zamla 15 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; fıçı birada 3,5 TL olan ve 17,5 TL’ye yükselen fon ücreti 6 TL’ye; şarapta 4 TL olan ve 20 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; viski, rakı gibi alkollü içeceklerde 13 TL olan ve 50 TL’ye yükselen fon ücreti 25 TL’ye ve yerli üretim alkollü içeceklerde ise 3 TL olan ve 40 TL’ye yükselen fon ücreti 10 TL’ye indirildi. %10 alkol oranının altında olan içeceklerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bakanlar Kurulunun 19 Kasım 2021 tarihli kararı uyarınca, küçükbaş hayvan besleyicilerine nisan ayı sonuna kadar kredili arpa satışı yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu kararın mayıs ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, Para ve Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarı’nın Meclis’e sevk edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını da aktararak, Forex faaliyetleri yapan iş yerlerini kayıt altına almayı ve ülkeye gelir getirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

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