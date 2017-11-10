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Bakanlığa evli dediler ama...

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Bakanlığa evli dediler ama...
İçişleri Bakanlığına verildiği öne sürülen bir talimat ile 9 günde vatandaş yapılan Şennur Gülbudak’ın iddia edilenin aksine, evli olmadığı belirlendi.

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi

Vatandaş yapıldıktan sonra meydana gelen büyük tepkiler sonrasında, sosyal medyada, “birileri ile ilişkisi olabileceği” öne sürülen ve bu nedenle vatandaş yapıldığı ileri sürülen Şennur Gülbudak’ın evli olduğuna vurgu yapılmıştı.

Ortaya atılan “evlidir” iddiasının aksine Şennur Gülbudak’ın İstanbul 6. Aile Mahkemesi’nde boşandığı tespit edildi.

5.5. 2009 tarihinde Şennur Gülbudak tarafından kocası Cem Yalçınkaya aleyhine dava açıldığı ve dava nedenin de, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtilmişti.

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2009/488 evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma (Anlaşmalı) denilen karar sonrasında Şennur Gülbudak’ın eşinden boşandığı belirtiliyor.

Güvenilir kaynaklar, Şennur Gülbudak’ın, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün kayınpederi Salih Boyacı’ya ait olan ve batan bankalar arasında bulunan, Kıbrıs Kredi Bankası’nda bir süreliğine çalıştığını öne sürüyor.

 

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