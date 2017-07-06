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Bakanlık, ABD'li yüzücüyü montajla Türk yaptı

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Bakanlık, ABD'li yüzücüyü montajla Türk yaptı
TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul Üsküdar'da bulunan Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzu'daki afişlerde kullanılan ABD'li yüzücünün bonesine montajla Türk bayrağı koyuldu.

özcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre afişlerde Amerikalı ünlü yüzücü Dana Vollmer'ın fotoğrafı kullanıldı.

Vollmer'ın bonesindeki ABD Bayrağı'nın fotomontajla Türk Bayrağı ile değiştirilmiş olduğu göze çarptı.

Hem binanın girişinde hem de havuzun bulunduğu bölüme asılan afişin üzerinde ‘Güçlü Türkiye için' sloganı da kullanıldı.

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​'TÜRKİYE'DE DE BAŞARILI YÜZÜCÜLER VAR'

Duruma sporseverler tepki gösterdi.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kısa süre önce madalya almış sporcular ile olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden yüzücülerin kullanılmaması eleştirildi.

Bu durumun hem gençlere kötü örnek teşkil ettiğini hem de sporun ruhuna aykırı olduğunu dile getiren sporseverler, "Böyle bir sahtekarlığa ne gerek vardı? Türkiye'de de başarılı yüzücüler var onlar kullanılabilirdi" dedi.

ADI SİLİNMEMİŞ

Kullanılan montajlı görüntüde bayrak değiştirilirken, sporcunun bonesindeki ismin silinmemiş olması dikkat çekti.

2 dünya rekoru kıran Vollmer'ın (29) olimpiyat şampiyonlukları dahil 19 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalyası var.

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