  • BIST 11090.27
  • Altın 2548.274
  • Dolar 32.8607
  • Euro 35.6375
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKan stoklarında eksiklik: Acil kan bağışı çağrısı!

Bakanlık açıkladı: Çalışma yeni ön izin başvuruları af süresi sonuna kadar durdurulacak

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3. Uyruklu kişilere yapılacak yeni ön izin işlemleri için duyuruda bulundu.
Bakanlık açıkladı: Çalışma yeni ön izin başvuruları af süresi sonuna kadar durdurulacak

Bakanlık'tan yapılan duyuru şu şekilde:

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesinin ardından muhaceret affı  5 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.
Herhangi bir nedenle kayıt dışı durumuna düşmüş olan ülke içinde veya ülke dışındaki yabancı ülke vatandaşlarının (üçüncü uyruklular) kayıt altına alınması hedefiyle, 2 Ağustos 2024  tarihinden itibaren  af süresi boyunca  yurtdışından  getirilmek istenen  3. Uyruklu kişilere yeni ön izin işlemi  yapılmayacaktır. Çalışma Dairesi online portalı üzerinden tüm işlemler yapılmaya devam edecektir. 
İş hayatında çalışma izinleri ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kamuoyuna önemle duyurulur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haftalık Trafik Raporu24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:51
  • Kırmızı ışıkta durmayınca kaza yaptı: 1 yaralı24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:50
  • Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlar tutuklandı24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:48
  • Alayköy'de iş kazası... 20 yaşındaki genç yaralandı24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:46
  • Tabipler Birliği: Teknecik hem insanları hem doğayı zehirliyor24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:45
  • KTAMS: Vekaleten atama talebinin yerine getirilmesi İyi İdare Yasası’na aykırı24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:42
  • Maliye Bakanı Berova, Atletizm Federasyonunu kabul etti...24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:40
  • DAÜ-BİRSEN: Elinizi DAÜ Beach Club’dan çekin!24 Temmuz 2024 Çarşamba 08:52
  • Siyasi Kulis... UBP'de aday olamadan vaz geçtiler!23 Temmuz 2024 Salı 20:45
  • Kuzey Kıbrıs'ta bir kişiye kızamık teşhisi konuldu!23 Temmuz 2024 Salı 20:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti