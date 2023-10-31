Bakanlık açıkladı... HIV virüsü taşıyan kişiye çalışma izni verildi mi?

Bakanlık açıklamasında şunları söyledi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "HIV Virüsü Taşıyan Kişiye Çalışma İzni Verildi " başlığıyla sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duymuştur.

Söz konusu habere konu olan Azerbaycan uyruklu Mehdi Nizami Ganbarov’un çalışma izinleri ile ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme yapılmış ve ilgili kişinin 13.10.2021 tarihinde Bakanlığımıza gelen negatif sağlık raporuna istinaden; 31.08.2021- 31.08.2022 tarihleri arasında bir yıllık çalışma izni aldığı tespit edilmiştir.

Daha sonra ilgili kişinin işvereni tarafından 31.08.2022 tarihinde çalışma izni iptal edilmiştir. Söz konusu kişinin 08.08.2023 tarihinde, sivil muhaceret ve otomasyon sisteminde AIDS olduğunun bilgisi işlenmiştir. İlgili şahıs, 31.08.2022 tarihinden itibaren çalışma izni almamıştır.

Çalışma İzinleri Yasası kapsamında HIV virüsü taşıyan bir kişiye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni verilmesi söz konusu değildir. KKTC’de çalışma izni alabilmek için yapılan başvurular, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, yasal mevzuata uygun olarak titizlikle değerlendirilmektedir. Herhangi bir ihmalin tespit edilmesi halinde, gerekli yaptırımların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sorumlulukla uygulanacağı kamuoyuna önemle duyurulur.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı