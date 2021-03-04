Bakanlık açıkladı...Sağlık Bakanlığı’nda pozitif vaka!

Bugün tespit edilen 29 vaka arasında Sağlık Bakanlığı’nda görevli bir personel de var
DETAY ÖZEL-BARIŞCAN ŞEKERCİ
Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan bir personelin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Test sonucu pozitif çıkan personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aktarılan bir personel olduğu belirtildi.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan bir personelin bugün yapılan testler sonucunda Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, temaslı takibi gerçekleştirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır.
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