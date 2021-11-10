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Bakanlık Açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta Bir Okulun Duvarlarına Yazılan Irkçı Ve Saldırgan Sözleri Kınadı
Bakanlık Açıklaması

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Teknik Okulu’nun duvarlarına “EOKA yeniden”, “Türkler dışarı”, “Kıbrıs Yunan toprağıdır” şeklinde ırkçı ve saldırgan sözlerin yazıldığı öğrenilmiştir.  

Ada’nın iki halkından biri olan Kıbrıs Türk halkına karşı giderek artan tahammülsüzlük, Rum eğitim sisteminde Rum gençlere tarihi gerçeklerin çarptırılarak öğretilmesi ve genç beyinlere düşmanlık tohumlarının ekilmesinin bir sonucudur.

Rum liderliği bu eylemi gerçekleştiren çağ dışı zihniyetteki vandalları tespit edip, cezalandırmadığı sürece Güney’deki bu gibi eylemlerin son olmayacağı aşikardır.

Yüz yıllardır Ada’da varlığını sürdüren ve Ada’nın iki sahibinden biri olan Kıbrıs Türk halkının mevcudiyetine karşı Güney Kıbrıs’ta gösterilen hoşgörüsüzlüğün gün geçtikçe arttığı görülmektedir.

Kıbrıs Rum liderliğinin Adadaki iki halk arasındaki ilişkileri zehirleyen süregelen açıklamalarının da bu yıkıcılığı körüklediği şüphe götürmez bir gerçektir.

Sözkonusu eylemi şiddetle kınıyor, duvarlardaki yazıların bir an evvel silinmesini ve bu eylemin faillerinin en kısa zamanda bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz

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