Bakanlık açılışları hazırlıklar tamamlanmadı nedeni ile erteledi, daireler hazır olunca açılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, yarından itibaren hizmet vermeye başlamayacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, yarından itibaren hizmet vermeye başlamayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin yetişmemesinden ötürü açılışın ertelendiği duyuruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ile Posta Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa Merkez ve 6 ilçedeki şubeleri gerekli sağlık güvenlik önlemleri alınarak ve bulaş riski en alt seviyeye indirilerek sadece belirli alanlarda gecikmeleri gidermek amacı ile sınırlı hizmet verme planlaması yapılmıştı. Ancak uzmanlar gözleminde sürdürülen sağlık güvenlik tedbirleri yetişmediğinden 6 Nisan 2020 tarihinde kısıtlı hizmet vereceği duyurulan birimlerimiz hizmete açılmayacaktır. Gerekli önlemlerin tamamlanıp uzmanların onayı sonrası hizmet tarihi yeniden duyurulacaktır.