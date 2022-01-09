Bakanlık: Kazakistan’da 2’si Çocuk 164 İnsan Öldü

Geçen hafta LPG’ye yapılan zamlara protesto olarak başladıktan sonra alevlenen çatışmalarda 164 insanın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Rus haber ajansı Sputnik, Kazakistan Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı haberde ülkede son 1 hafta içinde yaşanan şiddet ve çatışma olayları sırasında 2’si çocuk 164 insanın öldüğünü aktardı.

Sovyetler Birliği’nin yıkıldığı 1991’den beri en büyük protesto gösterilerine ev sahipliği yapan Almatı’da 103 insanın öldüğü belirtilirken diğer şehirlerde de 61 insanın öldüğü vurgulandı.

ÜLKEDE NELER OLUYOR?

Pazar günü ülkede LPG'ye uygulanan tavan fiyat politikasının rafa kalkmasıyla ülkede çok yoğun kullanılan LPG fiyatlarının artması ülkede tepki çekmişti.

Ülkenin bazı kentlerinde göstericiler sokağa çıkarken hükümetin istifa etmesi ve bunun Cumhurbaşkanı Cömert Tohayev tarafından kabul edilmesi tepkileri dindirmedi.

Pazar gününden beri göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ederken, 8 polis ve askerin çatışmalarda yaşamını yitirdiği duyuruldu. Rusya ve Ermenistan'ın da bünyesinde olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, bölgeye barış gücü gönderme kararı aldı.