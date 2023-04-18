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Bakanlık koltuklarına oturan çocuklar çeşitli vaatlerde bulundu

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Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltuklarına oturan çocuklar, çevre ve eğitim konularında vaatlerde bulunurken, milli bir havayolu şirketi kurma, biletleri ucuzlatma ve Ercan Havalimanı’nı açmanın da sözünü verdi.
Bakanlık koltuklarına oturan çocuklar çeşitli vaatlerde bulundu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltuklarına oturan çocuklar, çevre ve eğitim konularında vaatlerde bulunurken, milli bir havayolu şirketi kurma, biletleri ucuzlatma ve Ercan Havalimanı’nı açmanın da sözünü verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltukları çocuklara devredildi.

Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Filiz Boyoğlu kontrolünde, Lefkoşa’dan 5, Gazimağusa’dan 3, Girne’den 2, Güzelyurt’tan 2,Lefke’den 1 ve İskele’den 2 okulu temsilen toplam 15 öğrenci kabineyi oluşturdu.

Tüm bakanlar, çocuklara koltuklarını teslim etmek üzere Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu’nda hazır bulundu.

Üstel: “Hükümetin bütün çalışmaları çocukların ve gençlerin önünün açılması doğrultusundadır”

Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı konuşmada, çocuklara “geleceğin şekillenmesine yön verecek kıymetli evlatlarımız” diye hitap ederek, Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu’nda çocukları görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çocuklara internetin dünyadaki hıza yetişeceğinin haberini de veren Üstel, Haziran ayı içinde 4.5 G’ye geçileceğini belirtti.

Hükümetin bütün çalışmalarının çocuklar ve gençlerin önünün açılması doğrultusunda yaptıklarını kaydeden Üstel, çocukların ülkeyi kendilerinin bırakacağı yerden daha ileriye götürmesini temenni etti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayan Üstel, sözü çocuklara verdi.

Başbakanlık koltuğuna oturup, çocukların Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık eden Yedidalga İlkokulu öğrencisi Ada Beylem Yayla, tüm arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayarak sözlerine başladı. Yayla, 23 Nisan’ın önemine de işaret ederek, bunun dünyadaki tek çocuk bayramı olduğu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı koltuğuna oturan öğrenci çevre ile ilgili yasaları hayata geçireceğinin sözünü verirken, Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan öğrenci tam gün eğitim vaadinde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna oturan öğrenci ise milli bir havayolu şirketi kurma, biletleri ucuzlatma ve “yıllardır açılamayan” Ercan Havalimanı’nı açma sözünü verdi.

Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan öğrenci de, bütçeye göre hareket edilmesi uyarısında bulunarak, “Bir şey almadan önce bütçeye bakmak gerekir” dedi.

Bakanlık koltuklarına oturan çocuklar ayrıca, gıda güvenliği, çalışma hayatı, sağlık, ekonomi ve teknoloji konularında da fikirlerini ortaya koydu.

Konuşmaların ardından çocuklar, Başbakan Üstel’e çiçek verirken, Üstel çocuklara günün anısına hediyeler takdim etti.

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