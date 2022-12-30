Bakanlık, seyrüsefer harcı ödeyecekleri ‘dolandırıcı siteler’ konusunda uyardı

Seyrüsefer harcını internetten ödemek isteyen ve Google üzerinden “KKTC Seyrüsefer” araması yapan araç sahipleri, dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleri ile karşılaşıyor…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Son olarak, yine aynı amaçla “seyrüsefer.com” ve “bubgov.mobi/gv-online-vergi” alan adlarını kullanan iki internet sitesi tespit edilmiştir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu sitelerin engellenmesi için hemen harekete geçmiştir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamı ise şu şekilde:

“Motorlu araçların seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarının internet üzerinden kredi kartı ile ödenebileceği tek adres, Vergi Dairesi’ne ait “https://online.vergi.gov.ct.tr” adresidir. Bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi “www.bub.gov.ct.tr” üzerinden de bağlantı verilmektedir.

Araç sahiplerinin, internet üzerinden yapacakları harç ödemelerinde devlet kurumlarına ait internet sitelerini kullanmaları önemle rica olunur.”

POLİSTEN AÇIKLAMA

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, sahte online seyrüsefer ödeme sitelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Son günlerde; internet üzerinden kredi kartı aracılığıyla, motorlu araçların seyrüsefer ve/veya muayene harcı ödemelerinin yapıldığı KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait resmi online ödeme internet sitesinin, taklit edilmek suretiyle “https://seyruseferodeme.com ve “https://bubgov.mobi/gv-online-vergi” isimlerinde iki adet sahte ödeme sitesi oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Oluşturulan bu siteler sayesinde, motorlu araçlarına ait seyrüsefer ve/veya muayene harcı ödemesi yapmaya çalışan bazı vatandaşlarımızın kredi kartı bilgileri ele geçirilmiştir.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait resmi online ödeme internet sitesi; http://bub.gov.ct.tr olup, seyrüsefer ve/veya muayene harcı ödemeleri online olarak bu site üzerinden yapılmaktadır.

Online motorlu araç harcı (seyrüsefer/muayene) ödemesi yapacak olan vatandaşlarımızın ödemelerini, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait resmi internet sitesi olan http://bub.gov.ct.tr linki üzerinden yapmaları önemle rica olunur.”