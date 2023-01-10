Bakanlık Uyardı! Hız Tespit Kameraları Devreye Giriyor

Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Güzelyurt- Lefke Anayolu Cengizköy Mevkiinde ve Gemikonağı- Lefke Yolu üzerinde montajı tamamlanan 2 adet sabit görüntülü hız tespit kameraları 11.01.2023 (Çarşamba) tarihinde devreye alınacaktır.

Güzelyurt- Lefke Anayolu Cengizköy Mevkiinde montajı yapılan sabit görüntülü hız tespit kamerası için hız limiti 65 km/sa,

Gemikonağı- Lefke Yolu üzerinde montajı yapılan sabit görüntülü hız tespit kamerası için hız limiti 50 km/sa,

olarak belirlenmiştir. Sürücülerin hız limitlerine uymaları önemle rica olunur.