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Bakanlıklar 7'ye 3 şeklinde bölüşüldü, Kalkınma Bankası BB yardımcılığında olacak

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Bakanlıklar 7'ye 3 şeklinde bölüşüldü, Kalkınma Bankası BB yardımcılığında olacak
Bakanlıklar 7'ye 3 şeklinde bölüşüldü, Kalkınma Bankası BB yardımcılığında olacak

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Genel Merkezi’nde hükümet kurma çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.Tatar şunları ifade etti:
Gelinen aşamada temel prensipler üzerinde epey mesafe aldım, kurum kuruluşlar ve bakanlıkların dağılımına ilişkin görüşmeler sürüyor.Mutabakatımız yarın sabaha kadar netlik kazanması.
Bizim pozisyonumuz açık ve net. Şu anda hem bizim partimizde, hem de Halkın Partisi’nde görüşmeler sürüyor. Onaylanması durumunda bu iş Bakanlar Kurulu’nun görüşülmesine kadar gidebilir. Yarın heyetler arasında görüşmeye geçilebilir. Yarın akşam veya Çarşambaya kadar tamamlayabilirsek, 8 gün olacak. Ülkenin durumuna baktığımızda erken seçim çok maliyetli bir şey… O bana göre en son çareydi. Eğer Halkın Partisi ile anlattığım çerçevede anlaşabilirsek, bu şekilde sonuçlandıracağız. Kimsenin haddini aşmadan sağlıklı bir hükümet modelinin ortaya çıkması amacımızdır ve mümkündür. Temel prensipler tamam, bakanlıklar 7’ye 3…
7 bakanlık UBP, 3 bakanlık HP alır” diyen Tatar, “Gençlik ve Spor Dairesi konusunda çok ısrarcı oldular, ama UBP’nin bunu asla kabul etmeyeceğini ilettik” ifadelerini kullandı. Ersin Tatar, yarınki toplantı saatinin henüz netleşmediğini netleştiğinde basın ile paylaşılacağını dile getirdi.

İşte yeni kabine

Başbakan UBP

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı HP
Maliye Bakanı UBP
İçişleri Bakanı HP
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı HP
Milli Eğitim Bakanı UBP
Ekonomi ve Enerji Bakanı UBP
Turizm ve Çevre Bakanı UBP
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı UBP
Sağlık Bakanı UBP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı UBP

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