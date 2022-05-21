Bakanlıklara bağlı daireler yeniden düzenlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 No:2 Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü” uyarınca, bakanlıklara bağlı daireler şöyle düzenlendi:
Başbakanlığa Bağlı Daireler:
(1) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
(2) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı
(3) Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
(4) Başbakanlık Denetleme Kurulu
( 5) İstatistik Kurumu
( 6) Devlet Planlama Örgütü
(7) Personel Dairesi
(8) Devlet Basımevi
(9) Merkezi Mevzuat Dairesi
(10) Spor Dairesi
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Turizm, Tanıtına ve Pazarlama Dairesi
(2) Turizm Planlama Dairesi
(3) Çevre Koruma Dairesi
(4) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
(5) Kültür Dairesi
(6) K.T. Devlet Tiyatroları
(7) Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu
(8) Kooperatif Şirketler Mukayyitliği
(9) Jeoloji ve Maden Dairesi
(10) Gençlik Dairesi
(11) Şehir Planlama Dairesi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Karayolları Dairesi
(2) Posta Dairesi
(3) Telekomünikasyon Dairesi
(4) Limanlar Dairesi
(5) Sivil Havacılık Dairesi
( 6) Planlama ve İnşaat Dairesi
(7) Trafik Dairesi
(8) Meteoroloji Dairesi
Dışişleri Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Tanıtma Dairesi
(2) Enformasyon Dairesi
(3) Dışişleri Dairesi
Maliye Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Bütçe Dairesi
(2) Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu
(3) Gelir ve Vergi Dairesi
(4) Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
(5) Gümrük ve Rüsumat Dairesi
( 6) Hazine ve Muhasebe Dairesi
(7) Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi
İçişleri Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Merkezi Cezaevi
(2) Nüfus Kayıt Dairesi
(3) Muhaceret Dairesi
(4) İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
(5) Tapu ve Kadastro Dairesi
(6) Harita Dairesi
(7) Mülki Yönetim ve Bölümleri
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Talim ve Terbiye Dairesi
(2) Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
(3) Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
( 4) İlköğretim Dairesi
(5) Genel Ortaöğretim Dairesi
(6) Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
(7) Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi
Ekonomi ve Enerji Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Sanayi Dairesi
(2) Ticaret Dairesi
(3) Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Tarım Dairesi
(2) Hayvancılık Dairesi
(3) Veteriner Dairesi
(4) Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
(5) Tarımsal Araştırma Enstitüsü
( 6) Su İşleri Dairesi
(7) Orman Dairesi
Sağlık Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
(2) Devlet Laboratuvarı Dairesi
(3) İlaç ve Eczacılık Dairesi
(4) Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
(5) Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu
Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Çalışma Dairesi
(2) Sosyal Hizmetler Dairesi
(3) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi
( 4) Sosyal Sigortalar Dairesi
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