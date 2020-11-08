Bakanlıktan bir sözcü Bloomberg'e istifayı doğruladı

Berat Albayrak'ın istifasına dair iddialar gelmeye devam ediyor
BBC Türkçe'ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Albayrak'ın istifasının doğru olduğunu açıklamıştı
Bloomberg'den Fercan Yalinkilic'ta istifanın doğru olduğuna dair bir tweet attı
A spokesman at the ministry confirmed the authenticity of the Instagram announcement to Bloomberg, asking not to be named in line with government policy.https://t.co/LlCCqsYeYn https://t.co/xKT5wgmzsT— Fercan Yalinkilic (@FercanY) November 8, 2020
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