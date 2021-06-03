Bakanlık'tan hayvan üreticilerine 7 maddelik öneri paketi sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi" açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerine tepki gösterirken, "Bunu bilen de ben değilim açıklayacak olan da ben değilim. Ben de 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorum" dedi.

EİTPA konferansı için bulunduğu Pakistan'da konuşan TBMM Başkanı Şentop, Soylu'nun, "Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi" açıklamasıyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt veren Şentop, "Konu 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir, bunu kim açıkların ötesine geçerek beni itham eden bir iftirada bulunmuştur. Yalan olduğunu bildiği halde böyle bir ithamda bulunmuştur. Bu kişinin siyasi bunaklık içerisinde olduğu veya bilerek kasten yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim. Bunu bilen de ben değilim açıklayacak olan da ben değilim. Ben de 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in kendisine yönelik iddiaları sonrası katıldığı TRT yayınında, "Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" açıklamasını yapmıştı.

Muhalefet cephesinden Soylu'nun bahsettiği siyasetçinin kim olduğuna ilişkin sorular gelirken, Soylu, katıldığı bir başka yayında da konuya açıklık getirmemişti.

Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop'a yüklenmiş, "Şentop bu konuyu açıklamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşen bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa, acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Sessiz kalamaz Şentop. Saraydakiler sessiz kalabilir onların tamamı zaten bir yerlerden besleniyor. Ama Şentop TBMM'ni temsil ediyor. Bu meclisin onurunu korumak, bu pisliği aydınlatmak zorundadır" ifadelerini kullanmıştı.