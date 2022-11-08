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Bakanlıktan 'kanserojen madde içeren baharat' açıklaması! Türkiye'de de tespit edilmiş

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Bakanlıktan 'kanserojen madde içeren baharat' açıklaması! Türkiye'de de tespit edilmiş
Bakanlıktan 'kanserojen madde içeren baharat' açıklaması! Türkiye'de de tespit edilmiş

Singapur, Türkiye'den ihraç edilen Arifoğlu markasının baharatlarında kanserojen maddeye rastlanınca firmaya ait paketlerin toplatılması kararını aldı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, bu markanın ürünlerinde Türkiye'de de izin verilmeyen madde tespit edildiği ve o ürünlerin toplatıldığı söylendi.

Singapur, Türkiye'den ihraç edilen Arifoğlu markasının baharatlarında kanserojen maddeye rastlanınca firmaya ait paketlerin toplatılması kararını aldı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi: "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur’a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, iddialarla ilgili, Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye’ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmamıştır. Ancak, söz konusu haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir. Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır Bakanlığımız, vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmesine yönelik çalışmalarını, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında aralıksız yürütmektedir. 2022 yılında (08.11.2022 tarihi itibarıyla) ülke genelinde 7 bin 520 personelimizle gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarımızın kararlılıkla sürdürüleceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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