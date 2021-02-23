Bakanlıktan karantina açıklaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ercan Havalimanı’na yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM’ın dün 16:55 itibarıyla iptal edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın, KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak adına alındığı belirtildi.
“Ülkeye gelecek yabancı öğrencilere, diğer tüm yolculara uygulanan kurallar uygulanacaktır” denilen açıklamada, öğrencilerin karantinadan muaf olmayacağı kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.