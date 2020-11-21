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Bakanlıktan kredi kartı aidatı açıklaması

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Ticaret Bakanlığı kredi kartı aidatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakanlıktan kredi kartı aidatı açıklaması

Ticaret Bakanlığı “Pandemi dönemine istinaden bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın.” şeklinde bazı paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini belirterek kredi kartı aidatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tüketicilerin kredi kartı bilgileri kullanılarak dolandırıcılığa maruz kalmamaları ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla yapılan açıklama şöyle:

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartını sunma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kanunun ilgili maddesine dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 7 Mart'ta yürürlüğe giren "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in “Banka ve Kredi Kartı Ücretleri” başlıklı maddesi ile kart aidatlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu madde ile kart çıkaran kuruluşların “Yıllık üyelik ücreti tahsil etmedikleri bir kredi kartı türünü tüketicilerin kullanımına sunmak zorunda oldukları, kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar kadar ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği, kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartından bu kart hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti alınamayacağı” gibi hususlar hüküm altına alınmıştır.

 

- Bu düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, Bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının adları ya da logoları kullanılarak kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

- Kart aidatlarına ilişkin olarak alışveriş taahhüdüne bağlı ücret alınmaması ve söz konusu mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturabilecek uygulamalarla karşılaşılması halinde öncelikle kart çıkaran kuruluşa başvurulması gerekmektedir.

- Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi durumunda ilgili Kanun kapsamında 10 bin 390 liranın altında olan uyuşmazlıklar için 'Tüketici Hakem Heyetleri'ne, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de 'Tüketici Mahkemeleri'ne başvurulabilir.

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