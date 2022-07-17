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Bakanlık'tan Mevlit okunan kampla ilgili açıklama! Bakanlık Mevlit okutulduğunu doğruladı!

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Bakanlık'tan Mevlit okunan kampla ilgili açıklama! Bakanlık Mevlit okutulduğunu doğruladı!
Bakanlık'tan Mevlit okunan kampla ilgili açıklama! Bakanlık Mevlit okutulduğunu doğruladı!

İşte açıklama;

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Dairesi tarafından organize edilen ve Kırşehir’de düzenlenen gençlik kamplarıyla ilgili sosyal medya ve basında çıkan haberlere istinaden açıklama yaptı.

Düzenlenen kamplarda, belirlenen sosyal etkinlik programlarının planlanan şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, yetkililer ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgiler doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası çerçevesinde hain darbe girişiminde şehit düşenler için anma programı düzenlendiğine, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da Mevlit dinletisi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gerçekleştirilen anma programının ardından, kampa katılan gençlerin daha önce planlandığı gibi etkinlik programlarına devam ettiği belirtildi.

Açıklama şöyle;

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Gençlik Dairesi tarafından Kırşehir gençlik kamplarıyla ilgili sosyal medya ve basında çıkan haberlere yönelik yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, gençlerimizin katıldığı kamplarda düzenlenen sosyal etkinlikler, planlandığı şekilde devam etmektedir.

Bu etkinliklere ek olarak, kamp tarihlerinin denk geldiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası çerçevesinde, hain darbe girişiminde şehit düşenler için anma programı düzenlenmiştir.

Düzenlenen anma programına bağlı olarak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Mevlit dinletisi gerçekleştirilmiş ve anma programının tamamlanmasının ardından, kamp süresince planlanan halk oyunları, tiyatro, el sanatları, sokak oyunları, okçuluk ve işaret dili gibi etkinlikler devam etmiştir.”

 

NE OLDU?

 

 

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