Bakanlık'tan Ödemeler Hakkında Açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada; 2022 yılı için Globalgap ve Organik Tarım yapan ve ürün satışı gerçekleştiren 53 üreticiye, alanları üzerinden ve sertifikasyon ücreti olarak 1.094.380,00 TL, yine 2022 yılında Seralarında Bombus Arısı kullanan 102 üreticiye de ödenmek üzere 483,600,00 TL olmak üzere toplamda 1.577.980,00 TL yatırıldığı belirtilmiştir.

Üreticilerimiz hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ile aynı bankanın ilgili şubelerinden alabilirler.