Bakanlıktan Önemli Açıklama

"Şu ana kadar ülkemizde akut hepatit vaka saptanmamıştır"

Sağlık Bakanlığı Dünya'da görülen akut hepatit vakaları hakkında açıklama yaptı:

Uluslararası sürveyans ağlarından takip ettiğimiz ve basında da yer aldığı üzere Ocak 2022 - 20 Nisan 2022 tarihleri arasında başta Birleşik Kırallık olmak üzere Avrupa ülkelerinde özellikle 0- 16 yaş çocuklarda nedeni henüz netleşmemiş akut hepatit vakalarında artış saptanmıştır.

Ancak çoğu hastada adenovüris tip 41'in pozitif olduğu saptanmıştır.

Bu hastaların çoğu 5 yaş altı olup ateş, kusma ,ishal ,sarılık şikayetleriyle başvurmuşlardır.

Şu ana kadar izlenen kaybedilen hasta olmamıştır, çoğu hasta iyileşmiştir. 3 hastaya karaciğer nakli gerektiği bildirilmiştir.

Şu ana kadar ülkemizde vaka saptanmamıştır .Bakanlığımız konuyu takip etmekte olup , ilerleyen günlerde gelişmeler kamuoyu ile paylaşacaktır.