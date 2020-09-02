Bakanlıktan Salamis Kamping tesisi ile ilgili açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan Salamis Kamping tesisi ile ilgili açıklama

SALAMİS KAMPING TESİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak, son günlerde Salamis Kamping Tesisi ile ilgili basında yer alan haberler üzerine, kamuoyunu aydınlatmak adına aşağıdaki bilgileri dikkate getirmek isteriz.

Gazimağusa ilçesine bağlı Yeniboğaziçi Belediye hudutları içerisinde, Koymbos ormanı olarak bilinen bölgede yer alan Salamis Karavan Kamping tesisinin bakımı, idamesi ve işletmesi ile ilgili protokolün ilki, Turizm Bakanlığı tarafından 1991 yılında imzalanmıştır.

1996 ve 2003 yıllarında ise Ekonomi ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenmiş olan protokolle bahse konu alan, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin kullanımına verilmiştir. 1 Mayıs 2006 tarihinde ise çalıştırma yetkisi Yeniboğaziçi Belediyesi'nden alınarak, 10 yıllık bir süre için Kamp-Der’e verilmiştir.

Buna müteakip, 2007-2012 yılları arasında Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından kiralanarak, Salamis Kamping tesisi tekrardan Yeniboğaziçi Belediyesi'ne bağlanmıştır.

Bu çerçevede, 2 Ocak 2008 tarihinde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Yeniboğaziçi Belediyesi arasında bir sözleşme imzalanmış olmakla beraber, 16 Ocak 2008 tarihinde sözkonusu sözleşme Bakanlar Kurulu kararıyla iptal edilmiştir.

Bunun üzerine, Ekonomi ve Turizm Bakanlığı 18 Şubat 2009 tarihli protokol ile Salamis Kamping alanını 17 Şubat 2019 tarihine kadar 10 yıllığına Kamp-Der’e kiralamış bulmaktadır.

Bu bağlamda, sözkonusu arazinin mülkiyete kaiden orman mülkü olup, çeşitli dönemlerde Belediye ve Kamp-Der’e protokollerle verilmiştir. 16 Nisan 2003 E-620-2003 sayılı Bakanlar Kurullu Kararının (a) maddesine göre bölgenin özel çevre koruma bölgesi (ÖÇKB) ilan edilmesini, (b) maddesine göre Özel çevre koruma bölgesi koruma ilan edilecek bölgenin KKTC anayasasına göre 159. Madde (1)(b) ve (3) fıkraları uyarınca devlet mülkiyetinde kalması koşulluyla Çevre Koruma Dairesinin kontrolüne ve yönetimine verilmesini onayladı.

17 Şubat 2019 tarihinde Turizm ve Çevre Bakanlığı ile ilgili protokol sözleşmesi sona ermesi ile geçmiş dönemlerde farklı Bakanlıkların kontrolünde olan bahse konu alanın mülkiyeti ve yasal mevzuatları konusunda Savcılık Hukuk Dairesi’nden bilgi alınması için gerekli işlemler başlatımıştır.

1 Eylül 2020 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde konu ile ilgili görülen davada, Orman Dairesi Müdürü Mahkemenin resmi tanık celpnamesi ile çağrılarak, alanın mülkiyeti ve bu alanda bulunan belediyeye ait kulübe hakkında bilgisi sorulmuştur. Daire Müdürümüz, mahkemenin Kamp-Der kullanıcılarının su alma konularına yönelik sorulara karşılık , bu konunun kurumu ilgilendirmediği beyanında bulunmuştur.

Yazılı basında çıkan haberlerde, Bakanlığımızın ve Dairemizin taraf olarak gösterilmesinin doğru olmadığını belirtir, konuyla ilgili olarak herhangi bir antlaşma/sözleşme/protokol imzalanmadığını beyan ederiz.

Bakanlığımız, yasal yoldan konunun araştırılması için Hukuk Dairesi, Orman Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi’nden gerekli bilgi araştırmaların yapılması, geçmiş tüm yazışmaların toplanması ve nihai görüşlerin verilmesi için gereken talimatları vermiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı