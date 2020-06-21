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Bakanlıktan talimat: 22 Haziran’dan itibaren maske takmayana 900 lira ceza

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Zorunluluk bulunan kentlerde maske takmayanlara yarından itibaren para cezası kesilecek.
Bakanlıktan talimat: 22 Haziran’dan itibaren maske takmayana 900 lira ceza

Türkiye'de Corona virüsü salgınında vaka sayılarının yeniden yükselmesiyle bazı kentlerde maske takma zorunluluğu getirilmişti.

48 kentte tüm alanlarda, 33 kentte ise AVM, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu işyerlerinde maske takılması zorunluluğu bulunuyor.

AA’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı valiliklere maskeye ilişkin talimat gönderdi.

Buna göre, yarın itibariyle maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde, uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Bakanlık, 18 Haziran’daki talimatında, zorunluluğa rağmen maske takmayanların 22 Haziran’a kadar uyarılmasını istemişti.

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