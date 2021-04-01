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Bakanlıktan ''Ücretsiz Görüşme'' Müjdesi

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Hizmetleri, Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü’nde değişikliğe giderek sabit hatlar arası görüşmeleri 1 Nisan 2021’den (bugün) itibaren ücretsiz olarak yeniden düzenledi. 
Bakanlıktan ''Ücretsiz Görüşme'' Müjdesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Hizmetleri, Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü’nde değişikliğe giderek sabit hatlar arası görüşmeleri 1 Nisan 2021’den (bugün) itibaren ücretsiz olarak yeniden düzenledi. 

Buna göre KKTC sınırları içerisinde ev, iş veya diğer sabit hatlar arasındaki konuşmalardan herhangi bir ücret alınmayacak. Bu uygulama haftanın yedi günü 24 saat yürülükte olacak. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde halkı biraz da olsun rahatlatmak ve sabit telefon kullanımını teşvik etmek amacıyla yurt içinde sabit hatlar arası konuşmaları ücretsiz yapma kararı aldıklarını belirtti.

Buna ek olarak tüzükte yapılan değişikliğe göre sabit hatlara uygulanan aylık sabit ücret 17TL olurken, KKTC sabit hatlardan KKTC mobil hatlar ile Türkiye sabit veya mobil hatlar yönüne yapılan aramaların dakikası 12 kuruş olarak yeniden düzenlenerek eşitlendi.

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