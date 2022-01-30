Bakımevi' nde Onlarca Tarihi Geçmiş İlaç Tespit Edildi

Gazeddakıbrıs İnternet Sitesi' nin haberine göre (KTEB) Başkanı Dr. Eczacı Umut Öksüz ve Yönetim Kurulu üyesi Ülker Pozan Cihangir, ülke gündemine oturan Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi‘ne gitti, tarihi geçmiş ilaçları görüntüledi.

Korku filmlerini andıran binası, pislik içinde ve soğukta hayatta kalmaya çalışan yaşlı bireyleri ve neredeyse hiçbir görevlinin olmamasıyla ülke gündemine oturan skandal büyümeye devam ediyor.

Bakımevine bırakılmak üzere yanlarında ilaç, maske ve tıbbi malzeme götüren Öksüz ve Cihangir, bakımevindeki ilaçlarla kimin ilgilendiğini de sordu ve korkunç gerçek burada ortaya çıktı.

Hemşire yok, onlarca tarihi geçmiş ilaç var

İlaçların bulunduğu ve kilitli olan polikliniğin kapısını açtırmak için görevli olduğu öğrenilen hemşireye ulaşmak isteyen Öksüz ve Cihangir, hemşireden Covid pozitif olduğu için gelemeyeceği cevabını alınca, Kaymakamlık ve belediyeden yardım istedi.

Bakımevine gelen zabıtalar eşliğinde kilitli odaya giren Öksüz ve Cihangir, içinde yeşil reçete ile alınabilen ilaçların da olduğu onlarca tarihi geçmiş ilaçla karşılaştı.

Bu ilaçları diğerlerinden ayıran Öksüz bir de canlı yayın yaparak durumu gözler önüne serdi.