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Bakımevini ziyaret eden ‘Noel Baba’ 118 kişiye virüs bulaştırdı

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Belçika’da Noel Baba kıyafetleriyle bakımevini ziyaret eden kişinin 118 kişiye corona virüsünün bulaşmasına sebep olduğu ortaya çıktı.
Bakımevini ziyaret eden ‘Noel Baba’ 118 kişiye virüs bulaştırdı

Belçika’da Noel Baba kıyafetleriyle bakımevini ziyaret eden kişinin 118 kişiye corona virüsünün bulaşmasına sebep olduğu ortaya çıktı.

AA’nın Belçika basınındaki haberlerden aktardığına göre Anvers kenti yakınlarındaki yaşlı bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Noel Baba kılığına girerek birkaç yakınıyla orada yaşayanları ziyaret edip yaklaşan Noel öncesinde onlara moral vermek istedi. 

Geçen haftaki ziyaret sonrasında ‘Noel Baba’ ile temas eden bakımevi sakinlerinden bazılarında Covid-19 belirtileri görüldü.

İlk olarak 45 kişinin virüs kaptığı açıklandı ancak bu sayı giderek yükseldi.

Yetkililer, şu ana kadar bakımevinde kalan 98 kişiyle, burada çalışan 20 kişinin Covid-19’a yakalandığını, bu tür bir ziyaretin salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yasak olduğunu açıkladı.

Bakımevinde vakaların artması üzerine ortaya çıkan ziyaret gününe ait fotoğraflarda birçok kişinin maskesiz olması dikkati çekti.

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