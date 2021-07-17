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Bakır kablo çaldı, Aktaş'ın yüzüne kafa vurdu, dişlerini kırdı

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PGM Basın Subaylığı açıkladı
Bakır kablo çaldı, Aktaş'ın yüzüne kafa vurdu, dişlerini kırdı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

16.07.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne’de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde H.E.M. (E-27), önceden aralarında sorun bulunan Uğurcan AKTAŞ’ın yüzüne kafa vurmak suretiyle dişini kırarak vahim zarara uğratmıştır.

         Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, adı edilenin ayni gün saat 06:00 sıralarında, Girne’de bir van aracın arka kısmında muhafaza edilen 150 m uzunluğundaki bakır kabloyu da çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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