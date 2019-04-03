  • BIST 94.441
  • Altın 233,053
  • Dolar 5,6094
  • Euro 6,3076
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Bakırköy'de sayım tamamlandı, AKP oyları azaldı

»
İstanbul'da yeniden sayımın yapıldığı ilçelerden Bakırköy'de sayım tamamlandı. AKP'nin oyları 86 azaldı, CHP'nin oyu 259 arttı.
Bakırköy'de sayım tamamlandı, AKP oyları azaldı

İstanbul'da yeniden sayımın yapıldığı ilçelerden Bakırköy'de sayım tamamlandı. AKP'nin oyları 86 azaldı, CHP'nin oyu 259 arttı.

İstanbul'da seçim sonuçlarına itirazlar üzerine 15 ilçede geçersiz oyların, 3 ilçedeyse tüm oyların yeniden sayımı bazı ilçelerde tamamlandı, Kartal'da ise sayıma ara verilerek yarın sabaha ertelendiği bildirildi.

Bakırköy'de tamamlanan sayımda AKP’nin oyu 86 azalırken, CHP’nin oyu 259 arttı.

CHP'li Barış Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ve Bakırköy. İtirazlar sonuçlandı... AKP'ye fazladan yazılan 86 oy silindi. CHP'nin eksik yazılan 259 oyu İmamoğlu'nun hanesine eklendi. AKP'nin yerinde olsam, sayılmayan çok az sayıdaki sandığa ilişkin itirazlarımı geri çekerdim..." dedi.

Yarkadaş, Kartal'daysa yeniden sayılan sandıklarda, AKP'ye fazladan 30 oy yazıldığının tespit edildiğini ve yanlışlığın düzeltildiğini açıkladı. Yarkadaş "Ekrem İmamoğlu'na 43 oy yazıldı. Böylece Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark, 20.500 oldu. Bu makasın kapanması artık mümkün değil. #VerinMazbatayı" diye yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP’li Tanal: Çuvalların etrafında kuş uçurtmuyoruz03 Nisan 2019 Çarşamba 14:42
  • AKP'den İmamoğlu açıklaması03 Nisan 2019 Çarşamba 13:28
  • Resmi olmayan sonuçlara göre İBBB'ni kazanan İmamoğlu, "Mazbatamı istiyorum" dedi03 Nisan 2019 Çarşamba 13:27
  • İmamoğlu: Zaman kazanılıyor olabilir; İBB içerisinde neler olabileceğine dair durum ve tespitlerimiz var03 Nisan 2019 Çarşamba 12:26
  • İmamoğlu: "Dijital verileri silmek için kimlerden yardım istediklerini biliyoruz."03 Nisan 2019 Çarşamba 12:18
  • Seçim sonuçları: AKP kulislerinde neler konuşuluyor?03 Nisan 2019 Çarşamba 11:51
  • Saat 11:20- İstanbul’da yeniden sayım sürüyor, aradaki fark 21 bin 46003 Nisan 2019 Çarşamba 11:41
  • AA çalışanı: Veriler nerden geliyor biz de bilmiyoruz03 Nisan 2019 Çarşamba 11:09
  • Kuzusu vergi dairesinde bile peşini bırakmadı03 Nisan 2019 Çarşamba 10:20
  • Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kaybetti: Muhtar olamadı03 Nisan 2019 Çarşamba 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti