Bakırköy’deki Ermeni Kilisesi’ne ırkçı saldırı: 'Koronavirüsü bunlar bela etti'

Cevizlik Mahallesi’ndeki Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’ne giden bir kişi dün sabah kilisenin dış kapısını ateşe verdi. Alevler büyümeden söndürülürken, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapıyı yakan kişinin M.K. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.K.'nin, ifadesinde ”Koronavirüsü bunlar başımıza bela ettiği için yaktım” dediği iddia edildi.

M.K.’nin yapılacak sorgunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Vali'den açıklama

İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Dün sabah saatlerinde Cevizlik Mahallesi’ndeki Dzınunt Surp Asdvadzadzn Kilisesi dış giriş kapısının yakılmasına yönelik eylemin failinin yakalanması amacıyla, il emniyet müdürlüğümüzce başlatılan çalışmalarda, olayın şüphelisi M.K. adlı şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir.”

Türkiye Ermeni Patrikliği: Üzücü bir olay

Türkiye Ermeni Patrikliği’nden de şu açıklama yapıldı:

“8 Mayıs 2020 günü sabahın erken saatlerinde, Bakırköy’de bulunan Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’nin sokak kapısı önünde üzücü bir olay meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kilisenin sokak kapısını ateşe vermeyi deneyerek kaçmıştır. Vakıf Yönetim Kurulu derhal emniyet güçlerine şikâyette bulunmuştur. Kilise din görevlisi patrikliğimizi bilgilendirirken İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı da patrikliğimizle temasa geçerek üzüntüsünü belirtmiş ve failin en kısa zamanda yakalanacağını belirtmiştir. Patrikliğimiz, kilisede ve herhangi bir bölümünde veya kapısında, görevlilerde herhangi bir hasar oluşmamış olduğunu tespit etmiştir.”