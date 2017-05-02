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Bakkala AKP’li kayyum!

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Bakkala AKP’li kayyum!
Mardin’de, Olağanüstü Hal kapsamında el konulan markete AKP MKYK Üyesi Zeynep Alkış atandı AKP’li Alkış, “Talep etmedim. Görevi kabul etmedim. Çünkü marketin sahiplerini tanıyorum” dedi

Partili Cumhurbaşkanı ve partili hakimden sonra şimdi de “Partili kayyum” dönemi başladı. OHAL kapsamında el konulan Mardin Kızıltepe'deki Sezer Gıda adlı markete, kayyum heyeti atandı. Atanan isimlerden biri de, AKP MKYK Üyesi ve Mardin Kadın Kolları kurucusu Zeynep Alkış oldu.  Özgeçmişine göre ticari deneyimi olmayan Alkış, imam hatip okulu ve ilahiyat fakültesi mezunu. Halen Makedonya'daki bir üniversitede hukuk eğitimi gören Alkış, AKP'nin 2'inci Olağanüstü Kongresi'nde MKYK'ya seçilmişti.

ALKIŞ: HABERSİZ ATANMIŞIM

Zeynep Alkış, süpermarkete kayyum olarak atanması konusunda SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Ben talep etmedim. Böyle bir atama yapılmış. Kayyum

atanan yerlerde partimiz, güçlü isimlerin bu işleri yürütmesini istiyor. Ben aynı zamanda hukukçuyum. Ancak bu görevi kabul etmedim. Etik olarak doğru bulmadım. Çünkü o marketin sahiplerini tanıyorum” dedi.

TİCARİ DENEYİMİ BULUNMUYOR

Zeynep Alkış'ın özgeçmişine göre, ticari deneyimi bulunmuyor. Siirt doğumlu olan 39 yaşındaki Alkış, imam hatip lisesinden sonra Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümünü bitirdi. Töre Cinayetlerini Önleme ve Kadın Potansiyelini Değerlendirme Derneği (TÖRKAD) Başkanlığı da yaptı. Siyasi hayatına ise Refah Partisi Hanımlar Komisyonunda görev alarak başladı. Daha sonra Fazilet ve ardından da AKP'ye geçti.
Alkış'ın kayyum olarak atandığı Sezer Gıda'ya, ‘'FETÖ'nün finans kaynağı'' olduğu gerekçesiyle Ağustos 2016'da operasyon yapılmış, 7 firma yöneticisi tutuklanmıştı.

Kaynak: Sözcü

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