Bakla enflasyona iyi geliyor

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Mart ayı enflasyon oranını yüzde 0,87 olarak açıkladı.



DPÖ’den yapılan açıklamaya göre, Mart ayı rakamlarıyla birlikte 3 aylık enflasyon yüzde 2,26, yıllık enflasyon ise yüzde 12,11 olarak gerçekleşti.



Mart ayında endekste yer alan 353 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 100 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; % 40 ile magazin ve dergi (aylık), % 38.38 ile cehennem topuzu ve % 36.07 ile brokoli oldu. En fazla fiyat düşüşü % 47.57 ile taze bakla, % 24.74 ile çilek ve % 18.77 ile kivide görüldü.



Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şöyle gerçekleşti:



Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda % 4.39 artış, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda % 2.69 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda % 1.67 artış, Eğitim ana grubunda % 0.97 artış, Ulaştırma ana grubunda % 0.89 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda % 0.79 artış, Sağlık ana grubunda % 0.45 artış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda % 0.43 artış, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda % 0.42 artış, Haberleşme ana grubunda % 0.00, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda % 1.49 azalış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda % 0.01 azalış.



Mart ayında en yüksek artış gösteren ana grup, Motorlu Taşıt Seyr-ü Sefer ücretleri, pasaport alım masrafları ve araç muayenesi ücretine yapılan zamlar nedeniyle Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubu oldu.

Mart ayında döviz kurlarının ortalaması da enflasyona artı olarak yansıdı.

Baklanın Sağlığa Faydaları

Böbrek ve idrar yollarının daha verimli çalışmasını sağlar. Rahim akıntısı ve iltihabına, romatizma ve ura iyi gelmektedir. Göz nezlesinin tedavi edilmesine ve vücuttaki lekelerin giderilmesinde de kullanılmaktadır. Bununla beraber favizmin bakladan kaynaklanan bir hastalık olduğu göz önüne alınmalıdır. Baklanın tüketilmesinin ardından meydana gelen ve vücuttaki alyuvarların parçalanması ile kansızlık meydana gelir. Ölümlere bile neden olabilen bu hastalığın belirtileri koyu renk idrar ve gözlerin beyaz kısmında oluşan sarılıktır. Bu belirtilen oluşması durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bakla bilinçli olarak tüketilmesi gereken bir besin maddesidir. Mümkün olduğunca hazırlandığı gün tüketilmesi önerilen bakla ertesi gün tüketildiğinde karaciğeri yorabilmektedir. Bununla birlikte bakla 1 ile 7 yaş arasındaki çocukların da fazla tüketimi için uygun olmadığından yemek listelerinde sık sık yer verilmemesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Baklanın Böbreklere Faydaları: Böbreklerin fonksiyonlarını düzenleyerek verimli çalışmalarını destekler. Böbreklerdeki kumun atılımını kolaylaştırır. İdrar yolları enfeksiyonlarında etkili olup idrar yollarının temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Kabızlığın giderilmesinde, hemoroidin tedavisi aşamalarında da fayda göstermektedir.

Baklanın Bağışıklık Sistemine Faydaları: Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar bağışıklık sisteminin zayıf olmasından kaynaklanabilmektedir. Bu durumda en iyi çözüm ise bağışıklık sistemini güçlendiren gıdaların tüketimine ağırlık verilmesidir ki bakla da bu gıdalar arasında kendisine önemli bir yer bulmaktadır. Vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Yine üst solunum yollarını korur. Öksürüğün tedavisi ile balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır.

Baklanın Kalp Sağlığına Faydaları: İçeriğinde bol miktarda bulunan A ve C vitaminleri kalp dostudur ve kalp sağlığının korunmasında etkili rol üstlenmektedir. Kalbin ve kalp damarlarının korunmasında, damarlardaki tıkanıklıkların giderilmesinde etkilidir. Kanın pıhtılaşmasının önüne geçen bakla çok sık tüketilmemesi gereken bir gıdadır. Kötü kolesterolü düşürerek iyi kolesterolü yükseltir bu da kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Baklanın Parkinson Hastalığına Faydaları: Günümüzde hızla yayılan ve görülme sıklığı artan parkinson hastalığı genetik olabileceği gibi nedeni henüz belirlenemeyen sebeplerden de ortaya çıkabilmektedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda parkinson hastalığının önüne geçmek de mümkün olabilmekte ya da etkilerinin azaltılması mümkün olabilmektedir. Bakla içerdiği demir, fosfor ve magnezyum ile parkinson hastalığına sebep olan genlerin artmasını engellemekte bu da bu hastalığa yakalanma riskinin önüne geçmektedir. Ayrıca parkinson hastalığı ile mücadele eden kişilerin de sinir sistemlerini güçlendirerek hastalığın etkilerinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Baklanın Deri Hastalıklarına Faydaları: Bakla sadece yenilerek değil lapa olarak da cilt hastalıklarının tedavisinde etkili olabilmektedir. Baklanın haşlanmak sureti ile hazırlanan lapası deride meydana gelen rahatsızlıkların üzerine uygulanması sonucu deri hastalılarının tedavisini hızlandırmaktadır.

Bakla Göz Sağlığını Korur: Bazı göz hastalıkları yaşlanmayla birlikte ortaya çıkar. Bünye zayıf düşmeye başladığında yetersiz mineral ve besinlerden kaynaklanan göz hastalıkları özellikle yaşlılık döneminde kişileri tehdit etmeye başlar. Bol miktarda lutein içeren bakla yaşlanma döneminde ortaya çıkması muhtemel göz hastalıklarından korur.

Bakla Kan Şekerini Düzenler: Baklanın diğer önemli bir özelliği kan şekerini sağlıklı seviyede tutmasıdır. Bunun yanında kötü kolesterolü de dengeleyerek kalp ve damar sağlığına olan faydasını arttırır. Bu özelliği aynı zamanda inme ve felç vakalarına yakalanma riskini de azaltır.

Bağırsakları Çalıştırır: Bakla genel anlamda sindirim sistemi için çok faydalı olan lifler içermektedir. Lifler ayrıca bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar. Böylece özellikle kolon kanseri başta olmak üzere bağırsak ve sindirim sistemini tehdit eden hastalıklardan korur. Kabızlık gibi sorunları giderebilir.

Anemi Hastalığına İyi Gelir: Bakla bol miktarda demir ve kalsiyum içermektedir. Demir eksikliği anemi hastalığına neden olan en önemli nedenlerin başında geldiği için düzenli bakla tüketimi anemi hastalığına yakalanma riskini azaltır. Ayrıca bol miktarda kalsiyum içeren bakla kemik sağlığını korumaya yardımcı olmaktadır.

Baklanın Diğer Faydaları: Bir kısım sağlık uzmanları baklanın etkili bir idrar söktürücü olduğunu belirtirler. Bu özelliği sayesinde idrar yolu enfeksiyonlarını giderebilir. Bu özelliği ayrıca böbrek kumlarının oluşmasına engel olabilir. Bakla cilt sağlığını koruma noktasında da önemli rol oynar. Etkili bir antioksidan olarak cilde zarar veren serbest radikallerin etkisini azaltır.

Genel anlamda böbrek sağlığına faydalı olan bakla aynı zamanda böbrek ağrılarının azalmasına yardımcı olabilmektedir. Baklanın diğer önemli özelliklerinden bir tanesi de romatizma ve siyatik romatizmaya iyi gelmesidir.