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Bakteri tehlikesi evinizde… Peki eviniz aslında ne kadar temiz?

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Mutfaktaki bulaşık süngerleri ve doğrama tahtalarından banyodaki havlulara kadar günlük kullandığınız eşyaların üzerinde, siz temizleseniz de, potansiyel olarak zararlı bakteriler bulunduğunu biliyor muydunuz?
Bakteri tehlikesi evinizde… Peki eviniz aslında ne kadar temiz?

Norveçli bilim insanlarının bulaşık süngerlerinin mikroplar için mükemmel üreme alanı sağladığını bulmasının ardından, İngiltere’de 3 çocuk annesi olan 40 yaşındaki Lynsey Hope da evinde günlük olarak kullandığı eşyaların üzerindeki bakterileri araştırmaya karar verdi.

Sun’ın haberine göre, Mikrobiyolog Melody Greenwood ile birlikte çalışan Hope, çocuklarının kullandığı bazı kıyafetlerin üzerinde potansiyel olarak ölümcül koli basili bakterisi çıkınca dehşete düştü.

Greenwood ve Hope, evdeki eşyaları analize ettikten sonra birlikte yorumladılar…

KAPI ANAHTARI (220 BAKTERİ)

Greenwood bu veri hakkında, “Sayı kulağa kötü geliyor ama bu eşyayı elinize sürekli aldığınız düşünülürse, bu aslında oldukça temiz sayılır” dedi.

Anahtarda koli basili çıkmadı.

ÇOCUK HAVLUSU (1.8 MİLYAR BAKTERİ)

Lynsey Hope bu veri hakkında, “Çocuklarım bu havlu ile yüzlerini temizliyorlar, bu yüzden onları zayıf hale getirebilecek koli basili de dahil olmak üzere bakterilerle kaplı olduğunu bilmek beni dehşete düşürdü. Düzenli olarak 60°C’de yıkıyorum ama açıkçası bu bakterilerden kurtulmak için yeterli değil. Bunu çöp kutusuna atacağım” dedi.



EL BEZİ (4,2 MİLYAR BAKTERİ)

Greenwood, “Enterobacteriaceae, ısıya ve dezenfektana nispeten duyarlıdır, bu nedenle oldukça kolay öldürülürler. Maruldan cilde kadar her şeyde çok yaygındırlar, ancak uygun bir şekilde yıkanarak sorun ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

MAKYAJ ÇANTASI (19 BİN BAKTERİ)

Hope, “Çanta, diğer eşyalarda bulunan enterobacteriaceae belirtileri göstermedi ve neyse ki koli basili de yoktu. Hiç yıkamadığım bu çantanın bulguları beni oldukça şaşırttı” dedi.

AHŞAP KESME TAHTASI (748 MİLYON BAKTERİ)

Greenwood, “Doğrama tahtası için sonuçlar hiç de iyi değildi ve bulduğumuz bakteri sayısı son derece yüksekti. Düzgün bir şekilde sterilize edilmiş olsaydı, santimetre kare başına daha az olmasını beklerdik. Enterobacteriaceae bakterisinin temizlik sırasında yıkanıp uzaklaştığını düşünebilirsiniz, ancak burada hala mevcuttu” dedi.

BULAŞIK SÜNGERİ (1 MİLYONUN ÜZERİNDE BAKTERİ)

Greenwood, “Temiz görünüyordu ama bir milyondan fazla organizma bulduk ki bu gayet normal. Enfeksiyona neden olabileceği için endişe verici bir stafilokok kolonisi vardı, ancak enterobacteriaceae bulamadık, bu yüzden bu süngerin iyice durulanmış olduğunu düşündük” dedi.

YASTIK KILIFI (22 MİLYON BAKTERİ)

Greenwood bu veri için de, “Toplamda kulağa çok gibi geliyor, ancak vücudunuz yastığa dokunuyor ve cildiniz de santimetre karede 10.000 ila 100.000 arası bakteri içerebilir. Yani hiç de fena değildi. Aslında nispeten temiz sayılır” dedi.

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