 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.321
  • Altın 129,846
  • Dolar 3,5374
  • Euro 3,6972
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKATürkiye ile Rusya ateşkes planı önerisinde anlaştı

Bakteriden batarya üretildi

»
Bakteriden batarya üretildi
Bataryaların 2017'nin ilk aylarında piyasaya sunulması bekleniyor

New York'ta bulunan Binghamton Üniversitesi bünyesinde görev alan bir grup araştırmacı tarafından geliştirilen yeni bataryalar bakterilerden oluşturuluyor ve tamamen doğa dostu.

Shift Delete'de yer alan habere göre, özel bakterilerle dolu bir sıvının kromatografi kağıdı üzerinde bir süre beklemesiyle elde edilebilen bu bataryalar boyutları ile şaşırtıyor. Günümüzdeki bataryaların aksine üretim maliyeti konusunda da avantajı elinde bulunduran bu yeni nesil bataryalar fabrikalardaki üretim maliyetlerinin çok daha altında bir bütçe ile üretilebiliyor.

2017'nin ilk aylarında piyasaya sunulması beklenen bu bataryaların birkaç sene içerisinde daha da geliştirilerek yaygınlaşması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Nokia ve Apple arasında patent savaşı26 Aralık 2016 Pazartesi 10:20
  • Eski bilgisayarlarınız Pixel ile hayat buluyor26 Aralık 2016 Pazartesi 10:20
  • Facebook artık konumları göstermeyecek26 Aralık 2016 Pazartesi 10:20
  • Android ve Chrome OS birleşecek mi iddiasına yanıt...26 Aralık 2016 Pazartesi 09:48
  • ‘Sarı Sandık’ta yılbaşı sürprizleri25 Aralık 2016 Pazar 19:36
  • Mutlu çiftler, sosyal medyada ilişkileri hakkında daha az paylaşım yapıyor25 Aralık 2016 Pazar 17:40
  • Artık tuvaletimizi yapacağımız yeri bile Google söyleyecek...24 Aralık 2016 Cumartesi 19:27
  • Nokia ile Apple, mahkemelik oldu22 Aralık 2016 Perşembe 23:08
  • Birleşmiş Milletler veto etti! Katil robotlar mı geliyor?21 Aralık 2016 Çarşamba 16:03
  • Pokemon Go Apple Watch’a gelecek mi?21 Aralık 2016 Çarşamba 15:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti