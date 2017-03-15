Bakterilerin antibiyotik direncini kırmanın yolu bulundu

Bilim adamları, dirençli bakterileri antibiyotiklere yeniden duyarlı hale getirmenin yolunu keşfetti.

Bilim adamları, dirençli bakterileri antibiyotiklere yeniden duyarlı hale getirmenin yolunu keşfetti.

Danimarka'nın Kopenhag ve ABD'nin Ross üniversitelerinden bilim adamları, çoklu ilaç direncine sahip Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ve Escherichia coli (E. coli) bakterileri üzerine yaptıkları çalışmayla, söz konusu bakterilerin antibiyotiklere karşı varlıklarını sürdürüp gelişmelerine imkan veren kilit genleri tespit edip etkisiz hale getirerek bakterilerin antibiyotik direncini kırmayı başardı.

Her bir bakteriyel genin antibiyotik direncine katkısını inceleyen bilim adamları, K. pneumoniae bakterisini en güçlü antibiyotiklerden biri olan kolistinin varlığına karşı dirençli hale getiren bazı genleri tespit etti. Bilim adamları bunlar içinde "dedA" adlı genin bastırılmasının bakterinin antibiyotik direncini tamamen kırdığını gördü.

Öte yandan araştırmacılar, E. coli'nin beta-laktam antibiyotiklerine direncinin kırılmasında da benzer genlerin bastırılmasının etkili olduğunu tespit etti.

Yöntemin, antibiyotiklere "yardımcı" yeni ilaçlar üretilmesinin önünü açacağının belirtildiği araştırmanın baş yazarlarından Prof. Luca Guardabassi, "Keşfimiz süper mikropların da yenilmez olmadığını kanıtlıyor. Artık onların 'Aşil topuğunun' ne olduğunu biliyoruz. Onları nasıl alt edebileceğimizi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları, "Nature" dergisinin çevrimiçi yayını "Scientific Reports"da yayımlandı.