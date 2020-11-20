Bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engelleyen telefon ürettiler

Dünyanın ilk antibakteriyel akıllı telefonu İngiltere'de üretildi. Telefonun yüzeyine yerleştirilen iyonların bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engellediği ifade edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından teknoloji şirketleri de hijyen yarışına girdi. İngiltere’de teknoloji firması Bullitt, bakterilerin çoğalmasını ve yayılmasını engelleyen ilk akıllı telefonu üretti.

Cat S42 olarak adlandırılan akıllı telefonun yüzeyinde bulunan gümüş iyonlar, bakteri veya virüsleri öldürmese de patojenlerin yayılmasını önlüyor.

Firma yetkilileri akıllı telefonun bakteri sayısını 15 dakika içinde yüzde 80, 24 saat içinde yüzde 99.9 oranında azalttığını iddia etti.

Çamaşır suyu ile de yıkanabiliyor

Telefonun üretici mühendisleri, cihazın tamamen su geçirmez olduğunu ve temiz kalması için düzenli olarak sabun ve su, dezenfektanlar ve hatta çamaşır suyu ile yıkanabileceğini açıkladı.

2021'in başlarında piyasaya sürülecek cihaz şu anda 229 pound'a ön sipariş verilebiliyor.

Bullitt Group Başkan Yardımcısı Peter Cunningham, “Sağlık veya sosyal bakım ortamında çalışan müşterilerimiz için hayati önem taşıyor. Ürünümüz dünyada tek. Şimdiden yoğun talep alıyoruz” dedi.