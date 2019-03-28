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Bakterilerin havada binlerce kilometre gidebildiği tespit edildi

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ABD'li bilim adamlarının yaptığı bir araştırma, bakterilerin hava yoluyla bir insana ya da hayvana bağlı kalmadan tek başlarına binlerce kilometre öteye gidebileceklerini ortaya koydu.
Bakterilerin havada binlerce kilometre gidebildiği tespit edildi

New Jersey'deki Rutgers Üniversitesinde Moleküler Biyoloji Profesörü Konstantin Severinov liderliğinde yapılan araştırma, bakteriler ve antibiyotik hakkında yeni bilgileri ortaya çıkardı.

 

Araştırmaya göre bakteriler, herhangi bir insan ya da hayvana bağlı kalmadan, hava yoluyla binlerce kilometre uzağa gidebiliyor.

'HAVA KÖPRÜSÜ'

Bilim insanları, "hava köprüsü" adını verdikleri teorinin, zararlı bakterilerin nasıl her yerde aynı antibiyotik dirence sahip olduğunun açıklanmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Çalışma kapsamında, bakterilerin, bir virüsle karşılaştıklarında bunun kayıtlarını toplayarak bakteriyel DNA'da depolanan moleküler hafızalara kaydettiği belirlendi.

Araştırmacılar, çalışma kapsamında İtalya'daki Vesuvius Yanardağı'ndan sıcak kumlarla İtalya, Şili ve Rusya'daki sıcak su kaynaklarından "Thermus thermophilus" bakterileri topladı.

Örneklerin "moleküler hafızasını" inceleyen bilim insanları, bakterilerin DNA'sında aynı sıraya sahip birçok ortak hatıraya rastladı.

 

'ANTİBİYOTİK DİRENÇ GENİ TAŞIYAN ÇALIŞMALARA KATKI SAĞLAYABİLİR'

Prof. Dr. Severinov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Analizimiz, aynı antibiyotik direnç geni taşıyan zararlı bakterilere ilişkin ekolojik ve epidemiolojik çalışmalara katkı sağlayabilir. Bu çalışma aynı zamanda, zararlı bakterilerin insanlar üzerinde seyahat etmekten ziyade hava yoluyla yayıldığına dair de ipucu sunabilir" ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Philosophical Transactions of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.

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