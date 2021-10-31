Bal Arıları Da ‘Sosyal Mesafe’ Uyguluyor

Araştırmada parazitlerin istila ettiği kovanlardaki arıların davranışları parazit olmayan kovanlardakilerle karşılaştırıldı.

Kovanlara kameralar yerleştirilerek arıların davranışları izlenip analiz edildi.

Kovanlara parazit bulaştığında yiyecek arayan toplayıcı arıların, besin kaynaklarının yönünü belirtirken sergilediği sallantı dansını koloninin merkezinden uzakta yaptığı görüldü.

Parazitlerin yayılmasını önlüyorlar

Bu durum genç arıların, kraliçe arının ve kuluçka hücrelerinin bulunduğu koloni merkezinin parazitlerden korunması için yapılan bir davranış olarak yorumlandı.

Parazitlerin toplayıcı arıları kullanarak kolonide yayılabileceğini söyleyen uzmanlar, bu arıların yavru ve gençlerden uzak kalmasının parazitlerin kovanda yayılmasını da önlediğini ifade ediyor.

Bu durumun salgın döneminde tedbir olarak uygulanan sosyal mesafenin insanlar gibi diğer canlılar tarafından da savunma amaçlı uygulandığını ortaya koyduğu belirtiliyor.