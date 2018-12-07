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Bal kabağı çorbasından gelen şifa!

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Bal kabağı çorbası, doğallığı ve lezzeti bir yana size ruhsal durumunuzu düzeltmeye de yardımcı olacak. Diyetisyen Emre Uzun’un çorbaya eklenen tüm malzemeleri teker teker açıkladığı tarifine buyurun
Bal kabağı çorbasından gelen şifa!

Kış aylarının vazgeçilmez sebzesi bal kabağının, kabak tatlısı hariç tadına hiç baktınız mı? Yine de geç kalmış sayılmazsınız. İşte Diyetisyen Emre Uzun'dan bal kabağı çorbası tarifi...

MALZEMELER

1 yemek kaşığı saf tereyağı

1 bardak doğranmış soğan

4 bardak küp kesilmiş bal kabağı

1 büyük sakız kabağı

1/2 çay kaşığı toz kakule

1 çay kaşığı toz rezene

1/4 çay kaşığı acı kırmızıbiber

1/4 çay kaşığı toz kişniş

2 çay kaşığı kimyon tohumu

2 yemek kaşığı küp kesilmiş taze zencefil

TARİF: Soğanları yarı saydamlaşıncaya kadar zencefil dışındaki baharatlarla saf tereyağında soteleyin. Küp kesilmiş bal kabağı, doğranmış zencefil ve dilimlenmiş sakızkabağını düdüklü tencereye koyun ve yaklaşık 6 bardak su ekleyin. Soğanları ve baharatları çorbaya katın ve bal kabağı yumuşayıncaya kadar pişirin. El blenderi ile püre haline getirin. Damak zevkine göre biraz daha saf tereyağı ve deniz tuzu ekleyebilirsiniz.

HER MALZEMENİN ÖNEMİ VAR

Diyetisyen Emre Uzun, bal kabağı çorbası içindeki tüm malzemelerin ayrı ayrı birer sağlık deposu olduğunu vurguladı ve tümünü açıkladı: 

"Örneğin soğan kükürt, lif, B ve C vitamini açısından zengindir. Kalorisi düşük, besin değeri yüksektir. Bol vitamin, bol mineral içerir ve antioksidan özelliğe sahiptir. Kan şekeri dalgalanmalarını önler. Az besin lifi tüketimi nedeniyle yaşanan kabızlığa iyi gelir. Soğan içerisinde bulunan kalsiyum, kemikleri güçlendirir. İçeriğindeki sülfür, doku bağlarının güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar.Diyabet hastalarında glikoz seviyelerinin düşürülmesine yardımcıdır. Enfeksiyon hastalıklarına ve serbest radikallere karşı çok etkilidir. Damarların genişlemesini sağlar, kan akışını düzenler ve yüksek tansiyonu düşürür. Kanın pıhtılaşmasını önler çünkü kan sulandırıcı özelliği bulunur. Ayrıca kolesterol düşürücü etkisi vardır. 

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