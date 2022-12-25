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Balalan - Kaplıca Anayolu'nda Kaza! İki Yaralı

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Balalan - Kaplıca Anayolu'nda Kaza! İki Yaralı
Balalan - Kaplıca Anayolu'nda Kaza! İki Yaralı

Balalan - Kaplıca Anayolunun 10. kilometrelerinde bugün saat 10.00 sıralarında,  Furkan Remzi KILIÇ (E-19) yönetimindeki NR 586 plakalı salon araç ile Balalan istikametinden Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan demir bariyerlere çarptıktan sonra yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Furkan Remzi KILIÇ ve araçta yolcu olarak bulunan Samet KILIÇ (E-19) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.

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