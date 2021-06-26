Balalan'da iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Bugün saat 17.00 sıralarinda Balalan Sahilinde aileleri ile birlikte denize giren B.E. (K-3) ve M.H.M.(K-5) aniden gelen dalga sebebiyle deniz suyunu yutarak boğulma tehlikesi geçirdiler.
Çocuklar Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
5 yaşındaki M.H.M. çocuk yoğun bakım servisinde, 3 yaşındaki B.E. ise serviste müşahade altına alındı.
Polis soruşturması devam ediyor.
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