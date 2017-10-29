Balalan'da terkedilmiş balıkçı teknesi bulundu!

Balalan Balıkçı Barınağı yakınlarında bir balıkçı terk edilmiş halde bulundu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün saat 10:00 sıralarında, Balalan Balıkçı Barınağının yaklaşık bir km doğu kısmında bulunan koyda, kayalıklara çarparak yan yatmış “Batuhan Kaptan-3” isimli balıkçı teknesi terk edilmiş vaziyette bulundu. Bölgede yapılan araştırmada toplam on adet can yeleği bulundu.
Polis soruşturması devam ediyor.
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