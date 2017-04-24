Balcı: "Liman Akdeniz’in çöplüğü haline getirilmiştir”

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, Mağusa Limanı’nda İngiliz dönemi yapılan iskelenin yılların ihmali nedeniyle çöktüğünü, acil önlem alınmaması halinde limanda çok daha olumsuz olayların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İskele’nin çökmesi sonucu 2 teknenin zarar görmesi dışında ciddi bir olumsuzluğun yaşanmamasını ‘şans’ olarak niteleyen Balcı, “Tekneleri zarar gören şahıslara geçmiş olsun dilerken, olayda ciddi bir olumsuzluğun yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Ancak yetkililerin duyarsız ve sorumsuz anlayışının sürmesi ve gerekenlerin yapılmaması halinde, hiç istemesek de limanda çok daha vahim olaylar yaşanabilir. Umarız bu yaşananlar bir ders olur ve gereken adımlar atılmaya başlanır” dedi.

Balcı, sağlık ve çevre açısından çok ciddi riskler taşıyan Mağusa Limanı'nın altyapı eksikliği, bakımsızlık ve en önemlisi denetimsizlik nedeniyle adeta 'patlamaya hazır bir bomba' olduğuna dikkat çekti.

“DESTANDAN DEHŞETE MAĞUSA LİMANI”

TDP olarak son yıllarda Mağusa Limanı’nı düzenli olarak ziyaret ederek, ilgili tüm taraflarla görüştüklerini, bilgi aldıklarını, sorunları bizzat yerinde tespit ettiklerini, son olarak da ‘Mağusa Sorunlarını Konuşuyor’ adlı paneller dizisi çerçevesinde geçtiğimiz ay ‘Destandan Dehşete Mağusa Limanı’ adı altında panel düzenlediklerini belirten Balcı, yapılan uyarıların dikkate alınmaması nedeniyle olumsuz olayların yaşanmaya başladığını vurguladı.

Limanın 1988 yılında ikiye bölünerek serbest liman bölgesi yaratıldığını, daha sonra Liman içerisinde bir başka özel serbest bölge daha yaratıldığını belirten Balcı, Limanın yıllardır plan ve projeden yoksun yönetildiğini belirtti.

“AKDENİZ’İN ÇÖPLÜĞÜ...”

Dökme yükler, çimento, arpa, buğday, küspe gibi maddelerin tahliyesi sırasında çevre kirliliği yaşandığını, bu durumun kanser ve solunum hastalıkları gibi ciddi hastalıklara yol açtığını belirten Balcı, başka ülkelerin kabul etmediği maddelerin Mağusa limanına gelebildiğini kaydetti ve "Liman Akdeniz’in çöplüğü haline getirilmiştir” dedi.

“TÜM MAĞUSA ETKİLENECEK”

300 bin litrelik 96 derecede saf alkolün serbest bölgede depolandığını aktaran Balcı, olası patlama halinde sadece limanın değil, Mağusa’nın da etkileneceği uyarısında bulundu.

Çevre ve sağlık açısından ciddi risk taşıyan limanı çevresinde/sınırlarında üç adet ilkokul ve daha çok apartmanlardan oluşan yerleşim yerleri bulunduğuna dikkat çekten Balcı, limanla ilgili en önemli tehlike ve risklerin başında bu sorun geldiğini ifade etti. Balcı, Liman bölgesinde trafikte keşmekeş yaşanırken, ölümlü kazaların dahi olduğunu anımsattı.

Limanda bulunan tersanenin, boya ve kimyasallar kullanılması nedeniyle iyi ve rutin şekilde denetlenmesi gerektiğini, aksi halde denize karışan atıkların, denizdeki biyolojik yaşamı tehdit ederek ekolojiyi bozacağını kaydeden Balcı, bölgede balık avlandığı için ağır metallerin insan vücuduna geçme riski bulunduğuna da dikkat çekti. Balcı, “Tüm bu sorunlara bütünlüklü çözüm adına, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ülkesel fiziki plan çerçevesinde, kentin ve limanın imar planı yapılmalı, kültürel miras, surlar, limandaki faaliyetlerden korunarak ayrıştırılmalı, limandaki ekolojik dengeler de korunarak, Mağusa ve limanı için kentsel planlama adına acilen çözümler üretilmelidir” ifadelerini kullandı.

“HERŞEYE RAĞMEN...”

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, tüm olumsuzluklara rağmen Mağusa Limanı’nın bu kötü haliyle bile kar ettiğini, ancak hükümetlerin ısrarla limana tek kuruşluk yatırım yapmadıklarını belirtti. Mevcut yapının kader olmadığını belirten Balcı, coğrafi konumu nedeniyle 365 gün açık kalabilme özelliği bulunan, tarihi ve kültürel öneme sahip Mağusa Limanı’nın, devlet-yerel yönetim işbirliğinde, ilgili sivil toplum örgütlerinin de paydaş olacağı bir yapıda hazırlanacak Master Plan çerçevesinde, kirli sanayiden kurtarılarak turizm ve ticaret limanı haline getirilebileceğini kaydetti.