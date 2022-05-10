Balenciaga’dan Paris koleksiyonu: Yenisi 495, ‘eskisi’ 1850 dolar

Lüks giyim markası Balenciaga ‘Paris sneakers’ modelinin ‘ömür boyu’ giyilebilir olduğunu göstermek için yıllardır giyilmiş gibi görünen ayakkabıları 1850 dolara satıyor.

Lüks giyim markası Balenciaga ‘Paris sneakers’ modelinin ‘ömür boyu’ giyilebilir olduğunu göstermek için yıllardır giyilmiş gibi görünen ayakkabıları 1850 dolara satıyor.

Yeni ayakkabılarının tanıtım kampanyası için hazırladığı görsellerde ayakkabılarını sanki bir ömür boyu giyilmiş gibi eskiterek sundu.

Hayır, Balenciaga bu ayakkabıları satmıyor. Fotoğraflar: Balenciaga

Görsellerde yer alan ‘çöpten bulunmuş’ görünümlü ayakkabılar, İspanyol markanın satışa sunduğu modeller gibi algılanarak gündem yaratsa da yalnızca kampanyanın bir parçası.

Ancak yine de kimilerine göre anlamsız olan ‘eskitilmiş‘ görünüm modasına uymak isterseniz marka 100 çift kullanılmış görünümlü ‘Paris sneakers’ modelini satışa çıkarıyor.

Bu sınırlı sayıdaki parçaya 1850 dolara sizin olabilir.

Bu kampanya sizi ayakkabıların ‘ömürlük‘ olduğuna ikna etti, fakat yine de “Ben kendim giyer eskitirim” derseniz yeni koleksiyondaki ‘yeni parçalar‘ 495 dolardan başlıyor.

Son bir not markanın sitesinde ülke olarak Türkiye seçilince 495 avro olan fiyat diğer Avrupa ülkelerinde 1450 avro olarak görülüyor.