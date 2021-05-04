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Bali'de ağızlarına makyajla maske çizerek markete giren Youtube fenomenleri sınır dışı edilecek

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Endonezya'nın Bali adasında ağızlarına makyajla maske çizerek sokağa çıkan iki Youtuber, sınır dışı edilecek.
Bali'de ağızlarına makyajla maske çizerek markete giren Youtube fenomenleri sınır dışı edilecek

CNN'de yer alan habere göre, Josh Paler Lin ve Leia Se isimli iki YouTuber, Bali'de çektikleri bir videoda ağızlarına maske şeklinde makyaj yaptı. Maske görünümlü makyaj yapan Youtuber'lar adada maske takmanın zorunlu olduğu bir markete girdi. Şaka videosu 22 Nisan'da YouTube'a yüklendi.

Koronavirüs'e karşı Endonezya'da alınan önlemler çerçevesinde maske zorunluluğuna uymayanlar ilk suçta 1 milyon rupi (70 dolar) ceza alırken yabancılar ikinci ihlalden sonra sınır dışı edilebiliyor. 

Şaka videosu çektikleri için daha sonra özür dileyen Youtuber'ların ilk ihlali olsa da yetkililer, sınır dışı edilmelerine karar verdi. 

 

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