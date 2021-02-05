Tayland'da yaşayan 36 yaşındaki yoksul balıkçı Hatchai Niyomdecha, ailesi ile beraber ağına takılan deniz kabuklarını ayıklarken, salyangoz kabuğu içinde turuncu inci buldu. Başına talih kuşu konan ailenin reisi, Çinli bir iş adamının inci için 250 bin sterlin, yaklaşık 2 buçuk milyon TL teklif ettiğini söyledi.

Tayland'da yaşayan 36 yaşındaki yoksul balıkçı Hatchai Niyomdecha, ailesi ile beraber ağına takılan deniz kabuklarını ayıklarken, salyangoz kabuğu içinde turuncu inci buldu.